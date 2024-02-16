Житель Самарской области уговорил подругу попробовать наркотик в лесополосе

Полицейские из Отрадного поймали несколько наркоманов в лесополосе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Двоих мужчин и одну женщину, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, правоохранители поздно вечером задержали в лесополосе в районе Отрадного. Пройти медосвидетельствование они отказались.
Один из задержанных — 32-летний мужчина сам рассказал, что у него в кармане лежит пакетик с N-метилэфедроном и что наркотик ему в тот день дал знакомый.
Кроме того, задержанная сожительница одного из мужчин утверждала, что запрещенное вещество она употребила после уговоров приятеля, которые рассказал об эффекте после их приема.
В итоге этой истории на всех пойманных возбудили административные дела за отказ от освидетельствования. И также возбудили два уголовных дела — о незаконном обороте наркотиков и о склонении к их употреблению. Сейчас уголовное дело отправилось в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..