Житель Самарской области уговорил подругу попробовать наркотик в лесополосе

Полицейские из Отрадного поймали несколько наркоманов в лесополосе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Двоих мужчин и одну женщину, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, правоохранители поздно вечером задержали в лесополосе в районе Отрадного. Пройти медосвидетельствование они отказались.

Один из задержанных — 32-летний мужчина сам рассказал, что у него в кармане лежит пакетик с N-метилэфедроном и что наркотик ему в тот день дал знакомый.

Кроме того, задержанная сожительница одного из мужчин утверждала, что запрещенное вещество она употребила после уговоров приятеля, которые рассказал об эффекте после их приема.

В итоге этой истории на всех пойманных возбудили административные дела за отказ от освидетельствования. И также возбудили два уголовных дела — о незаконном обороте наркотиков и о склонении к их употреблению. Сейчас уголовное дело отправилось в суд.