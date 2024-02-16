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Преступления Происшествия

Подростка из Московской области будут судить за обман самарского нумизмата

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело 17-летнего жителя Московской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе 2023 г. потерпевший самарец нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже монет, связался с продавцом и перевел ему 40 тыс. рублей. При этом одну из монет продавали по заниженной цене, но покупателя это не остановило. После перечисления денег долго откладывал доставку, а потом и вовсе пропал.

Самарец обратился в полицию, и недобросовестного нумизмата нашли - им оказался подросток из Подмосковья. Он продал коллекционные монеты своих родителей, чтобы делать ставки в букмекерских конторах. Когда же деньги понадобились вновь, парень не придумал ничего лучше, чем "продать" монеты повторно, используя в объявлении фото уже проданных. Также выяснилось, что самарец был не единственной жертвой подростка. На ту же удочку попался и житель Тульской области, заплативший за редкую монету 13 тыс. рублей.

Во время расследования студент колледжа признал вину, а его родители возместили ущерб.

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