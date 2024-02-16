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Преступления Происшествия

Житель Самарской области, "заказавший" убийство приятеля, пойдет под суд

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили в суд уголовное дело 69-летнего жителя Чапаевска, обвиняемого в организации заказного убийства. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре 2023 г. обвиняемый решил "заказать" 57-летнего знакомого. Вскоре об этом узнали полицейские и связались с заказчиком под видом киллера. После этого мужчина передал необходимую для убийства информацию и предоплату - 50 тыс. рублей.

12 октября 2023 г. обвиняемому сообщили, что заказ выполнен и показали фотографии с инсценировкой убийства. После этого он отдал "исполнителю" 60 тыс. рублей. При этом 50 тыс. из них были оставшейся частью оговоренной платы, а 10 тыс. руб. - дополнительная благодарность. После передачи денег "заказчика" задержали.

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