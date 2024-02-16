Житель Самарской области, "заказавший" убийство приятеля, пойдет под суд

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 69-летнего жителя Чапаевска, обвиняемого в организации заказного убийства. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре 2023 г. обвиняемый решил "заказать" 57-летнего знакомого. Вскоре об этом узнали полицейские и связались с заказчиком под видом киллера. После этого мужчина передал необходимую для убийства информацию и предоплату - 50 тыс. рублей.
12 октября 2023 г. обвиняемому сообщили, что заказ выполнен и показали фотографии с инсценировкой убийства. После этого он отдал "исполнителю" 60 тыс. рублей. При этом 50 тыс. из них были оставшейся частью оговоренной платы, а 10 тыс. руб. - дополнительная благодарность. После передачи денег "заказчика" задержали.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..