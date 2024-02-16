Двух экс-охранников из Тольятти обвиняют в превышении полномочий при общении с дебоширом

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу 23-летнего и 22-летнего бывших сотрудников частной охранной организации по ч. 1 ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий работником частной охранной организации"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 1 апреля 2023 г. в "Ресторан Честных Цен" из-за дебоширившего пьяного клиента приехали работники охранной организации. Когда 43-летнего мужчину вывели на улицу, он ударил охранника в живот. В ответ сотрудники ЧОО вышли за пределы полномочий и тоже побили мужчину, правда, вреда его здоровью не нанесли.

Уголовное дело направлено в суд.