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Преступления Происшествия

Двух экс-охранников из Тольятти обвиняют в превышении полномочий при общении с дебоширом

ТОЛЬЯТТИ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу 23-летнего и 22-летнего бывших сотрудников частной охранной организации по ч. 1 ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий работником частной охранной организации"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 1 апреля 2023 г. в "Ресторан Честных Цен" из-за дебоширившего пьяного клиента приехали работники охранной организации. Когда 43-летнего мужчину вывели на улицу, он ударил охранника в живот. В ответ сотрудники ЧОО вышли за пределы полномочий и тоже побили мужчину, правда, вреда его здоровью не нанесли.

Уголовное дело направлено в суд.

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