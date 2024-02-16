Так, завершено техперевооружение трех резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом по 5 тыс. куб. м — на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Муханово" в Самарской области, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Ефимовка" в Волгоградской области и ЛПДС "Бавлы" в Республике Татарстан, а также резервуара объемом 20 тыс. куб. м на станции смешения нефти (ССН) площадки "Самара". Решение о техническом перевооружении стальных емкостей было принято по результатам освидетельствования.

Мероприятия выполнялись в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации резервуарного парка производственных объектов.

На резервуаре станции смешения нефти площадки "Самара" диаметром 46 метров и высотой 12 метров заменены листы днища и металлоконструкции весом почти 0,6 тонн, проведен ремонт площадок обслуживания и замена алюминиевого понтона. Также выполнен локальный ремонт антикоррозионного покрытия емкости.

В ходе работ на трех РВСП диаметром 22,8 метров и высотой 12 метров на НПС "Муханово", ЛПДС "Ефимовка" и "Бавлы", проведена замена листов днища и старых металлоконструкций на новые общим весом почти 40 тонн. Кроме того, специалисты заменили алюминиевые понтоны РВСП и отремонтировали площадки обслуживания, заменили вспомогательное и основное технологическое оборудование, выполнили внутреннее антикоррозионное покрытие резервуаров. На емкости ЛПДС "Ефимовка" заменена шахтная лестница.

По нормам природоохранного законодательства внутри каре резервуаров установлены противофильтрационные экраны. Они сделаны из полиэтиленовой пленки повышенной плотности, представляющей собой геомембрану, обладающую высокой прочностью и устойчивой к температурам и воздействию ультрафиолета. Для безопасного доступа персонала к резервуарам отремонтированы переходные мостики и проложены пешеходные дорожки.

По окончании строительных работ выполнены гидравлические испытания резервуаров с целью их проверки на прочность и герметичность, осуществлено комплексное опробование всех систем РВСП. До проведения гидроиспытаний резервуары прошли контроль сварных соединений рентгенографическим, визуально-измерительным и ультразвуковым методами. Отклонений в работе оборудования не выявлено.

В настоящее время резервуары полностью интегрированы в производственную инфраструктуру станций — подключены к технологическим трубопроводам и системам автоматизации, электроснабжения, пожаротушения и водоотведения. Комплекс технических мероприятий по замене металлоконструкций и антикоррозионного покрытия обеспечит безопасную эксплуатацию резервуаров на срок до 10 лет.