Самарская пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

В Самарской области 68-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания и передала неизвестному мужчине свыше 2 млн руб., после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.