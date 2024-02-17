Самарская пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

В Самарской области 68-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания и передала неизвестному мужчине свыше 2 млн руб., после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..