В Тольятти ограбили продуктовый магазин

Сотрудники полиции Тольятти задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из продуктового магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель магазина, заявивший, что, придя на работу, обнаружил повреждение окна и похищенную мясную продукцию. Сумма ущерба составила свыше 18 тыс. рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял фрагменты следов обуви, следы пальцев рук. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого за имущественные преступления мужчину. Он сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что часть похищенной мясной продукции продал случайным прохожим, а другую часть съел.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.