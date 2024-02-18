В Тольятти ограбили продуктовый магазин

Сотрудники полиции Тольятти задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из продуктового магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
За помощью в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель магазина, заявивший, что, придя на работу, обнаружил повреждение окна и похищенную мясную продукцию. Сумма ущерба составила свыше 18 тыс. рублей.
Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял фрагменты следов обуви, следы пальцев рук. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого за имущественные преступления мужчину. Он сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что часть похищенной мясной продукции продал случайным прохожим, а другую часть съел.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..