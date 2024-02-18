Мошенники убедили жительницу Жигулевска перевести более 1,5 млн руб. на "безопасный" счет

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 60-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что в течение четырех дней ей поступали сообщения в одном из мессенджеров. Неизвестный представился сотрудником правоохранительной организации. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денег с банковского счета пенсионерки. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на "безопасный" счет.
Женщина поверила аферисту и перевела на указанный счет более 1,5 млн рублей. После чего неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевшая, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..