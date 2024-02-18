Судимую за торговлю наркотиками женщину задержали в Похвистневском районе при создании закладок

В Похвистневском районе задержали 37-летнюю уроженку Уфы, создававшую закладки с наркотиками, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители получили информацию о неизвестной подозрительной женщине, замеченной в частном секторе по ул. Сенная и ул. Рокоссовского. Ее задержали и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 40 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертках находилось три вида наркотических средств: метилэфедрон, метадон и метилендиоксиметамфетамин, общей массой свыше 65 грамм, что относится к крупному размеру.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, где судом ей было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а в 2022 г. освободилась условно-досрочно, отбыв в колонии семь лет.

Женщина пояснила полицейским, что после освобождения из мест лишения свободы она нуждалась в деньгах, поэтому решила вновь заняться преступной деятельностью и в одном из мессенджеров нашла канал, распространяющий наркотики и написала администратору сообщества с просьбой о трудоустройстве. Наркотики для сбыта подозреваемая получила, подняв закладку в Самаре и впоследствии планировала распространять незаконные вещества на территории Самарской и Оренбургской областей. На территории города Похвистнево женщина успела сделать 33 закладки.

В настоящее время в отношении подозреваемой следственным отделением межмуниципального отдела МВД России "Похвистневский" по признакам преступлений, предусмотренных по ч.3 ст. 30 УК, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Судом, по ходатайству органа следствия, женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию района и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.