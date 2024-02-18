Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев завершил тренерскую стажировку в "Крыльях Советов", сообщает championat.com.

"Стажировка прошла супер! Съездил очень продуктивно, многое для себя понял, почерпнул. Участия в тренировочном процессе я не принимал, смотрел со стороны. В основном мы наблюдали и обсуждали какие-то моменты с Сергеем Корниленко, помощником Игоря Витальевича и спортивным директором "Крыльев". Мы с Витальичем много работали вместе. Многие его упражнения я и так знал, но со временем он что-то подкорректировал", — прокомментировал изданию Дзагоев.

Спортсмен признался, что недооценил тяжесть тренерской работы. Особенно работы главного тренера.

"Главное — я прочувствовал эту разницу в работе футболиста и тренера. Тренерская работа тяжелая, кропотливая, времени больше ни на что нет. Осинькин обращает внимание на каждую мелочь, и это правильно — футбол состоит из мелочей. Все это дает общий результат", — сказал Алан Дзагоев.