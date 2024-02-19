ССК "Ладья" отсудило у московского ООО "Эксперт" 163,5 млн рублей

ООО Самарская строительная компания "Ладья" (ССК "Ладья") в Арбитражном суде Москвы добилось взыскания с ООО "Эксперт" 163,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Согласно определению суда, ССК "Ладья" выступало субподрядчиком и выполняло работы по нанесению разметки на автодорогах по нескольким контрактам с ООО "Эксперт". В частности, ССК "Ладья" выполнило работы по устройству горизонтальной дорожной разметки на дорогах в южной части Самарской области в общей сложности на 126,8 млн рублей.

Замечаний со стороны подрядчика к качеству не было, что подтверждается соответствующими актами. Однако работы так и не были оплачены в полном объеме, задолженность по договору составляет 96,8 млн руб., неустойки — 10,09 млн рублей.

Также у "Эксперта" имеются долги перед ССК "Ладья" по договорам, заключенным на выполнение аналогичных работ в Пермском крае (36,3 млн — основной долг, 1,3 млн — неустойки) и в Чувашской республике (17,8 млн и 1,04 млн, соответственно).

Суд признал требования ССК "Ладья" законными и иск к "Эксперту" удовлетворил.

Отметим, это не единственное разбирательство между указанными компаниями. На рассмотрении Арбитражного суда Москвы находится еще одно заявление ССК "Ладья" к "Эксперту" о взыскании 8,2 млн руб., в суде Санкт-Петербурга — на 21,5 млн и в самарском арбитраже — на 20,27 млн рублей.

Кстати, в рамках последнего разбирательства приняты обеспечительные меры в качестве наложения ареста на денежные средства (в том числе, на те, что будут поступать) на всех банковских счетах ООО "Эксперт". Обосновывая необходимость принятия таких мер, ССК "Ладья" отмечало, что ответчик длительное время уклоняется от урегулирования возникшего спора, не имеет намерений исполнять обязательства, а также предпринимает меры, направленные на уменьшение объема имущества.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО ССК "Ладья" учреждено в 2004 году. Компания была зарегистрирована в Самаре, сейчас - в Москве. Директором и владельцем общества является Сергей Назаренко. Уставной капитал компании составляет 15 тыс. руб., чистая прибыль за 2022 г. — 14,49 млн руб., выручка — 459,98 млн рублей.

За все время своей деятельности ССК "Ладья" выступило поставщиком по 128 контрактам на общую сумму в 2,34 млрд рублей. Например, при подготовке к ЧМ-2018 в Самаре ССК "Ладья" занималась подготовкой единой системы навигации, регулирующей дорожное движение в городе на период проведения чемпионата.

ООО "Эксперт" также зарегистрировано в Москве, в 2016 году. Владельцем компании является Маргарита Вдовина. Правда, ее доля находится в залоге у АО "Центр-Логистик". Уставной капитал "Эксперта", по информации ИАС Seldon.Basis, составляет 1 млн руб., чистая прибыль за 2022 год — 8,2 млн руб. (на 86% меньше, чем годом ранее), выручка за тот же период — 4,59 млрд руб. (на 9% больше, чем в 2021 году).

За время своей работы общество заключило 44 контракта в качестве поставщика в общей сложности на 25,2 млрд руб., и чаще всего они заключались с ГБУ "Автомобильные дороги". Однако 11 августа 2023 года "Эксперт" был включен в реестр недобросовестных поставщиков сроком до августа 2025 года.