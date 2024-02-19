В Самарской области планируют потратить 3 млрд рублей на ремонт нескольких муниципальных дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало несколько лотов на сайте госзакупок, связанных с ремонтом дорог в нескольких муниципальных образованиях. Суммарная начальная цена трех контрактов составила более 3,12 млрд рублей.

Первый лот касается ремонта дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка на участке км 36+000 — км 65+600, расположенной в Красноармейском и Пестравском районах. Начальная цена контракта — 1,034 млрд рублей.

Второй лот — ремонт трассы "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка, расположенной в Красноярском, Елховском и Ставропольском районах Самарской области. Начальная цена контракта — 1,17 млрд рублей.

Третий лот — капитальный ремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление, участок 2) на участке км 0+000 — км 17+785, расположенной в Красноярском районе. Начальная цена контракта составляет 916,22 млн рублей.

Победителей торгов по всем лотам планируют определить после 7 марта. Подрядчики должны будут провести работы в два этапа, в течение 2024–2025 годов.