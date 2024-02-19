В Самарской области планируют потратить 3 млрд рублей на ремонт нескольких муниципальных дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало несколько лотов на сайте госзакупок, связанных с ремонтом дорог в нескольких муниципальных образованиях. Суммарная начальная цена трех контрактов составила более 3,12 млрд рублей.
Первый лот касается ремонта дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка на участке км 36+000 — км 65+600, расположенной в Красноармейском и Пестравском районах. Начальная цена контракта — 1,034 млрд рублей.
Второй лот — ремонт трассы "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка, расположенной в Красноярском, Елховском и Ставропольском районах Самарской области. Начальная цена контракта — 1,17 млрд рублей.
Третий лот — капитальный ремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление, участок 2) на участке км 0+000 — км 17+785, расположенной в Красноярском районе. Начальная цена контракта составляет 916,22 млн рублей.
Победителей торгов по всем лотам планируют определить после 7 марта. Подрядчики должны будут провести работы в два этапа, в течение 2024–2025 годов.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?