Мошенники выманили у жительницы Сызрани 2 млн рублей

В Сызрани 55-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ей позвонил мужчина и представился помощником брокера. Он предложил подзаработать на бирже. Он якобы зарегистрировал женщину на брокерском сайте и открыл на ее имя счет. Далее по инструкциям звонившего потерпевшая оформила в разных банках кредиты на 2 млн руб. и перевела их на брокерский счет.

Проблемы начались, когда она попыталась вывести деньги, но присланный "помощником брокера" код оказался неверным. Тут-то женщина и поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.