Мошенники выманили у жительницы Сызрани 2 млн рублей

В Сызрани 55-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ей позвонил мужчина и представился помощником брокера. Он предложил подзаработать на бирже. Он якобы зарегистрировал женщину на брокерском сайте и открыл на ее имя счет. Далее по инструкциям звонившего потерпевшая оформила в разных банках кредиты на 2 млн руб. и перевела их на брокерский счет.
Проблемы начались, когда она попыталась вывести деньги, но присланный "помощником брокера" код оказался неверным. Тут-то женщина и поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..