Двое жителей Самарской области ограбили 81-летнюю односельчанку

В Кинель-Черкасском районе Самарской области полицейские задержали двоих мужчин 35 и 39 лет по подозрению в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшая — 81-летняя жительница с. Кротовка рассказала, что услышала стук в окно кухни, когда была дома одна, и увидела односельчанина, которые раньше помогал ей чистить снег во дворе. Пока она говорила с ним, в гостиную к ней залез второй мужчина. Он потребовал от пенсионерки деньги и спиртное. Потерпевшая попыталась убежать, но злоумышленники затолкали ее в дом. После этого один из мужчин забрал металлическую чашку с деньгами, и подельники скрылись. Причиненный женщине ущерб составил 5,5 тыс. рублей.
Вскоре подозреваемых задержали, оказалось, что оба они уже были судимы. Свой преступный поступок мужчины объяснили алкогольным опьянением. В итоге одного из них отправили под домашний арест, а второму назначили подписку о невыезде.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..