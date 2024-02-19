Двое жителей Самарской области ограбили 81-летнюю односельчанку

В Кинель-Черкасском районе Самарской области полицейские задержали двоих мужчин 35 и 39 лет по подозрению в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшая — 81-летняя жительница с. Кротовка рассказала, что услышала стук в окно кухни, когда была дома одна, и увидела односельчанина, которые раньше помогал ей чистить снег во дворе. Пока она говорила с ним, в гостиную к ней залез второй мужчина. Он потребовал от пенсионерки деньги и спиртное. Потерпевшая попыталась убежать, но злоумышленники затолкали ее в дом. После этого один из мужчин забрал металлическую чашку с деньгами, и подельники скрылись. Причиненный женщине ущерб составил 5,5 тыс. рублей.

Вскоре подозреваемых задержали, оказалось, что оба они уже были судимы. Свой преступный поступок мужчины объяснили алкогольным опьянением. В итоге одного из них отправили под домашний арест, а второму назначили подписку о невыезде.