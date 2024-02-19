В Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский Дом"

С 15 марта по 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом".

В современном мире подобные культурные события помогают объединить людей и поддержать традиционные ценности. О важности сохранения исторической идентичности в своем выступлении перед участниками IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур, говорил президент России Владимир Путин. "Являясь носителем национальной идентичности, традиций и веры отцов, культура служит гарантией сбережения наших духовных корней. Это крайне важно и для человека, и для страны в целом: защищает от всего наносного, сиюминутного, дает устойчивость при любых вызовах, служит тем нравственным ориентиром, который позволяет нам в самых сложных условиях оставаться людьми", — отметил президент.

Автор идеи и программы фестиваля — Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области.

Художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер "Шостакович Опера Балет" Евгений Хохлов.

"Наша культура многонациональная, и в этом сила России. Она всегда была открыта для других культур, и их взаимопроникновение — непрекращающийся процесс. Оно происходит сейчас, и происходило в исторической ретроспективе, что всегда обогащало многократно славянскую культуру. Название фестиваля "Славянский дом" имеет широкое значение, и призвано подчеркнуть тот факт, что славянская культура — это основа нашей общей культуры, что у нас очень много друзей, много корневых связей с близкими славянскими народами, и эти связи нужно укреплять, эти связи нужно питать", — рассказал Евгений Хохлов.

Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов.

На самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников фестиваля.

"Мы с нетерпением ждем в гости наших коллег. В программе фестиваля нас ждут концертные программы, спектакли, творческие встречи. Наши славянские народы связывает общая культура, язык и традиции, мы представляем собой уникальное единство множества самобытных культур. Помимо общей истории, нас связывают общие духовно-нравственные ценности, мы взаимосвязаны и обогащены именами великих деятелей культуры, которые принадлежат славянскому миру. В современном мире, где запад пытается нас разобщить, изолировать даже внутри нашего общего славянского мира, подобные культурные события служат цели сохранения и объединения наших народов", — рассказала Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Откроется фестиваль оперой Н. А. Римского-Корсакова "Царская невеста" (12+) (15 марта). Далее зрителям будет представлены опера белорусского композитора С. А. Кортеса "Медведь" (16+) (19 марта), опера М. П. Мусоргского "Борис Годунов" (12+) (23 марта), опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" (12+) (27 марта), опера П. И. Чайковского "Евгений Онегин" (12+) (30 марта), опера А. П. Бородина "Князь Игорь" (12+) (4 апреля). Также в рамках фестиваля состоится концертная программа, в первом отделении которой прозвучит хоровой концерт русской музыки, а во втором — кантата С. С. Прокофьева "Ледовое побоище" (12+) (5 апреля). Завершится фестиваль Гала-концертом (12+) (7 апреля).

В фестивале примут участие такие именитые мастера, как Юрий Симонов — дирижер, народный артист СССР, Деян Савич — главный дирижер Национального театра Белграда, советник президента Республики Сербия по культуре, Артем Макаров — главный дирижер Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан, Владислав Куприянов (баритон, Мариинский театр); Ксения Нестеренко (сопрано, театр "Новая опера"), Дмитрий Скориков (бас, театр "Геликон-опера"), Александр Михнюк (тенор, Большой театр Республики Беларусь), заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий (бас, Большой театр Республики Беларусь), Михаил Губский (тенор, Большой театр России), Иван Максимейко (тенор, Большой театр России), Иван Гынгазов (тенор, театр "Геликон-опера"), Оксана Якушевич (меццо-сопрано, Большой театр Республики Беларусь), Желько Андрич (баритон, Сербский национальный театр в Нови-Саде), Лидия Светозарова (сопрано, театр "Геликон-опера"), Максим Алексейчук (бас, "Донбасс-опера"), Владислав Сулимский (баритон, Мариинский театр), Станислав Трифонов (баритон, Большой театр Республики Беларусь), Мирослав Молчанов (бас, Луганск/Мариинский театр), народная артистка Республики Беларусь Анастасия Москвина (сопрано, Большой театр Республики Беларусь), Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Большой театр Республики Беларусь), Демьян Онуфрак (бас, Крым/Большой театр России).

В фестивале примут участие ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича: заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, заслуженный артист Самарской области Андрей Антонов, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Анатолий Невдах, Светлана Каширина, Степан Волков, Анастасия Вечеркина, Иван Волков, и другие. А также Денис Евневич — артист Самарского академического театра драмы им. М. Горького.