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Олимпийские Спорт

Более 750 легкоатлетов соревновались в Тольятти на первенстве России U20 и всероссийских соревнованиях U18

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 18 февраля в Тольятти в легкоатлетическом манеже, открытом в 2022 г. в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", проходили первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет (U20), а также всероссийские соревнования среди участников до 18 лет (U18).

Фото: Министерство спорта Самарской области

В состязаниях участвовало более 750 спортсменов из разных регионов страны, в том числе 23 представителя сборной Самарской области. По их результатам будет проведен отбор спортсменов в сборные команды России для подготовки и участия в том числе в международных стартах.

В программу соревнований входили 15 легкоатлетических дисциплин: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 м, бег с барьерами 60 м, бег с препятствиями 2000 м, эстафета 4×400 м, спортивная ходьба, прыжки в высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину, тройной прыжок и толкание ядра.

Представители Самарской области завоевали три медали первенства России U20. Евгений Тангаев стал серебряным призером в прыжке в высоту с результатом 2,12 м. Степан Егоров взял бронзу в беге на 400 м со временем 48,86 минут. А Александра Суханова в тройном прыжке показала результат в 12,86 м.

На всероссийских соревнованиях U18 у спортсменов Самарской области 12 медалей. В толкании ядра среди юношей первые три места завоевали Артем Ледяев, Марк Флегентов и Александр Михайлов, среди девушек первый результат у Галины Осянкиной, второй - у Анны Саксоновой. В беговых дисциплинах у Светланы Корытиной - серебро на 60 м, у Константина Данелюка - бронза на 200 м, у Варвары Даниловой - бронза на 400 м, у Дарьи Животовской и Андрея Боженко - серебро на 800 м, у Златы Айнулиной - бронза на 800 м, у Артема Тушова - серебро на дистанции 1500 м.

"Самарская область заслужила право принимать соревнования столь высокого уровня. Во-первых, потому, что у нас есть замечательное сооружение - легкоатлетический манеж, построенный в рамках нацпроекта, который реализуется по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина. Во-вторых, потому, что легкая атлетика в нашем регионе - один из самых массовых, любимых и стабильно развивающихся видов спорта. Этот вид служит базовым для Самарской области. Наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты, входят в состав сборной России. Надеюсь, что новая инфраструктура и хороший тренерский состав позволят нам оставаться на высоте в развитии легкой атлетики", - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой инфраструктуры, условий для подготовки спортсменов ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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