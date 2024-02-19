Гандбольная "Лада" вничью сыграла с клубом из Астрахани

В своем четвертом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Астрахани "Лада" сыграла вничью с "Астраханочкой" — 27:27 (12:12).
"Астраханочка" (Астрахань) — "Лада" (Тольятти). Астрахань. СЗК "Звездный". Семиметровые: 3/0-4/3. Штраф: 10-6 мин. Судьи: А. Герасимова, Д. Герасимова (обе — Волгоград).
"Астраханочка": Рябцева, Дегтярева; Сисенова, Юрьева, Арутюнян, Климанцева, Бессалая, Ильина, Даньшина, Кайнарова, Шаркова, Сивуха, Романенко, Шичкина, Кириллова, Корнеева.
"Лада": Кунцевич, Сёмина; Фомина, Жилинскайте, Какмоля, Жукова, Мокат, В. Никитина, Шмонина, Решетникова, Блохина, Малашенко, Сокова, Рахмаева, Дворцевая, И. Никитина.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!