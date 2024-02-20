Жителя Тольятти будут судить за попытку убить сына

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В Тольятти отправили в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.