Жителя Тольятти будут судить за попытку убить сына

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 5 ноября 2023 г. мужчина у себя дома на бульваре Луначарского выпивал с сыном. В какой-то момент родственники поссорились, и сын получил три удара ножом. Пострадавшего спасла своевременная помощь врачей.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..