Под Тольятти автоинспекторы остановили Skoda с наркотиками

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители задержали 38-летнего мужчину с запрещенными веществами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

13 февраля, в 23:40, сотрудники ДПС на посту у с. Зеленовка остановили Skoda Octavia для проверки документов. Пассажир автомобиля сильно нервничал, поэтому правоохранители решили проверить и его. В итоге в куртке у мужчины нашли пакет с метадоном и героином.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело.