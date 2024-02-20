Под Тольятти автоинспекторы остановили Skoda с наркотиками

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители задержали 38-летнего мужчину с запрещенными веществами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
13 февраля, в 23:40, сотрудники ДПС на посту у с. Зеленовка остановили Skoda Octavia для проверки документов. Пассажир автомобиля сильно нервничал, поэтому правоохранители решили проверить и его. В итоге в куртке у мужчины нашли пакет с метадоном и героином.
Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..