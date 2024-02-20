Находившаяся в розыске самарчанка попалась полицейским в больнице

Сызранские полицейские задержали 32-летнюю самарчанку, подозреваемую в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража") и объявили ее в федеральный розыск. Правоохранители наткнулись на нее случайно в больницу, когда привели туда мужчину на освидетельствование.
После задержания подозреваемую отправили в Самару.
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..