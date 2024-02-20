Находившаяся в розыске самарчанка попалась полицейским в больнице

Сызранские полицейские задержали 32-летнюю самарчанку, подозреваемую в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража") и объявили ее в федеральный розыск. Правоохранители наткнулись на нее случайно в больницу, когда привели туда мужчину на освидетельствование.

После задержания подозреваемую отправили в Самару.