Доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета расскажет о роли Куйбышева в годы ВОВ

В рамках проекта "За родное — за свое" доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Михаил Чирков расскажет о роли Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Стартовавший в Самарской области лекторий в формате масштабного онлайн-марафона знаний о родном крае продолжается. "За родное — за свое" — это уникальный общественно-просветительский проект, который будет продолжаться в течение всего года, предваряя 175-летие губернии.

Организаторами и партнерами акции являются ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", региональное отделение российского общества "Знание" в Самарской области.

2 июля 2020 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина городу Самаре присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

"Это звание позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую — по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей — эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трех тысяч предприятий", — отметил президент.

"Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре почетного статуса "Город трудовой доблести" будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан", — подчеркнул г убернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На лекции Михаила Чиркова самарцы узнают, почему Куйбышев стал "запасной столицей", какие органы партийно-государственного управления страны, учреждения культуры, промышленные предприятия были эвакуированы в Куйбышев, какое производство, и в какие сроки было налажено в Куйбышеве.

К общественно-просветительской акции "За родное — за свое" можно присоединиться в официальных группах филиала общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте.

15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за свое", ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада"; поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ; тур выходного дня по Самарской области; туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.