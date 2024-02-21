Доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета расскажет о роли Куйбышева в годы ВОВ

В рамках проекта "За родное — за свое" доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Михаил Чирков расскажет о роли Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Стартовавший в Самарской области лекторий в формате масштабного онлайн-марафона знаний о родном крае продолжается. "За родное — за свое" — это уникальный общественно-просветительский проект, который будет продолжаться в течение всего года, предваряя 175-летие губернии.
Организаторами и партнерами акции являются ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", региональное отделение российского общества "Знание" в Самарской области.
2 июля 2020 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина городу Самаре присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".
"Это звание позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую — по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей — эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трех тысяч предприятий", — отметил президент.
"Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре почетного статуса "Город трудовой доблести" будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан", — подчеркнул г убернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
На лекции Михаила Чиркова самарцы узнают, почему Куйбышев стал "запасной столицей", какие органы партийно-государственного управления страны, учреждения культуры, промышленные предприятия были эвакуированы в Куйбышев, какое производство, и в какие сроки было налажено в Куйбышеве.
К общественно-просветительской акции "За родное — за свое" можно присоединиться в официальных группах филиала общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте.
15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за свое", ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада"; поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ; тур выходного дня по Самарской области; туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.