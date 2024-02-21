Самарчанка перевела мошенникам 5 млн руб., чтобы не профинансировать запрещенные организации

В Самаре возбудили дело из-за мошенничества на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

37-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и передал "секретные сведения" о том, что мошенники узнали данные банковской карты женщины и планируют перевести средства с ее счета запрещенным организациям. А чтобы сохранить деньги и разоблачить злоумышленников, самарчанке нужно было перевести все средства на безопасный счет.

Женщина не поверила и прервала разговор, но ей продолжали звонить. В итоге в течение месяца потерпевшая по инструкции звонившего переводила крупные суммы, надеясь сберечь их. Когда общая сумма переводов перевалила за 5 млн руб., "правоохранитель" пропал.

Сотрудники полиции призывают граждан не верить уловкам мошенников. Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать в мессенджерах или сообщать по телефону какие-либо "секретные данные", касающиеся ваших счетов.