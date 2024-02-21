Зоовыставка в центре "Экспо-Волга" собрала участников со всей России

В выставочном центре "Экспо-Волга" завершила свою работу уже XI специализированная выставка "Уши.Лапы.Хвост". Самара на три дня стала площадкой концентрации представителей зооиндустрии России. В этом году участниками стали ведущие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Майкопа, Твери, Уфы, а также ветеринары, грумеры, заводчики, кинологи и другие специалисты отрасли.
Об актуальности мероприятия говорит количество экспонентов — порядка 50 участников, среди которых подавляющее большинство — это новые участники.
Впервые на выставку в Самару приехали представители китайской компании товаров для животных. Важно, что мероприятие получило официальную поддержку Департамента ветеринарии Самарской области, представители которого обратились с приветственным словом к участникам в рамках церемонии открытия выставки.
В рамках деловой программы состоялись ветеринарный форум "VolgaVet", чемпионат России по грумингу "ВолгаГрум", а также традиционные выставки кошек, собак и грызунов.
На Поволжском кинологическом форуме "VolgaCyno" были организованы уроки по начальной специальной дрессировке собак, встречи и тренировки с кинологами-экспертами по подготовке служебных собак (МЧС, полиция, спасатели на воде). Кроме того, прошли встречи, консультации, показы с рабочими собаками по направлениям: охота, пастьба, ездовые собаки и собаки с особым статусом (собаки-поводыри и собаки-терапевты).
"Наш проект посвящён и направлен прежде всего на профильных специалистов, потому что данная отрасль сегодня получила колоссальный импульс развития. В связи с тем, что многие иностранные игроки покинули рынок, российские компании сегодня его активно осваивают и делают это довольно успешно. Доказательство тому — десятки новых брендов профессиональных кормов, препаратов и разнообразных аксессуаров", — рассказал генеральный директор ВЦ "Экспо-Волга" Андрей Левитан.
В связи с развитием зооиндустрии и, как следствие — возросшей деловой активностью профессионалов отрасли, "Экспо-Волгой" было принято решение поддержать запрос специалистов и запустить новый пилотный проект уже федерального формата.
Запланировано проведение всероссийской выставки-форума "ЗооБиз Экспо", которая будет тиражировать успешный опыт проведения выставки "Уши.Лапы.Хвост" в регионах. Задача — объединить на одной площадке экспертов и представителей бизнес-сообщества из России и дружественных стран. Новый проект стартует с городов Урала и Сибири уже во второй половине этого года.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.