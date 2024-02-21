Зоовыставка в центре "Экспо-Волга" собрала участников со всей России

В выставочном центре "Экспо-Волга" завершила свою работу уже XI специализированная выставка "Уши.Лапы.Хвост". Самара на три дня стала площадкой концентрации представителей зооиндустрии России. В этом году участниками стали ведущие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Майкопа, Твери, Уфы, а также ветеринары, грумеры, заводчики, кинологи и другие специалисты отрасли.

Об актуальности мероприятия говорит количество экспонентов — порядка 50 участников, среди которых подавляющее большинство — это новые участники.

Впервые на выставку в Самару приехали представители китайской компании товаров для животных. Важно, что мероприятие получило официальную поддержку Департамента ветеринарии Самарской области, представители которого обратились с приветственным словом к участникам в рамках церемонии открытия выставки.

В рамках деловой программы состоялись ветеринарный форум "VolgaVet", чемпионат России по грумингу "ВолгаГрум", а также традиционные выставки кошек, собак и грызунов.

На Поволжском кинологическом форуме "VolgaCyno" были организованы уроки по начальной специальной дрессировке собак, встречи и тренировки с кинологами-экспертами по подготовке служебных собак (МЧС, полиция, спасатели на воде). Кроме того, прошли встречи, консультации, показы с рабочими собаками по направлениям: охота, пастьба, ездовые собаки и собаки с особым статусом (собаки-поводыри и собаки-терапевты).

"Наш проект посвящён и направлен прежде всего на профильных специалистов, потому что данная отрасль сегодня получила колоссальный импульс развития. В связи с тем, что многие иностранные игроки покинули рынок, российские компании сегодня его активно осваивают и делают это довольно успешно. Доказательство тому — десятки новых брендов профессиональных кормов, препаратов и разнообразных аксессуаров", — рассказал генеральный директор ВЦ "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

В связи с развитием зооиндустрии и, как следствие — возросшей деловой активностью профессионалов отрасли, "Экспо-Волгой" было принято решение поддержать запрос специалистов и запустить новый пилотный проект уже федерального формата.

Запланировано проведение всероссийской выставки-форума "ЗооБиз Экспо", которая будет тиражировать успешный опыт проведения выставки "Уши.Лапы.Хвост" в регионах. Задача — объединить на одной площадке экспертов и представителей бизнес-сообщества из России и дружественных стран. Новый проект стартует с городов Урала и Сибири уже во второй половине этого года.