Безопасность на избирательных участках обсудили в Самаре на заседании АТК

Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов, а также главы городов и районов региона. На обсуждение были вынесены вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов президента России. Напомним, голосование пройдет с 15 по 17 марта.
Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за эффективную работу по противодействию экстремизму и терроризму. Так, сотрудники ФСБ на территории Самарской области пресекли противоправную деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные, разделяя идеологию и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирии.
"Противодействие терроризму является одной из важнейших задач, которые стоят перед всеми органами власти и правоохранителями, особенно в период проведения специальной военной операции", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Во время заседания отдельно рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
"В нынешних условиях главная задача органов государственной власти и местного самоуправления Самарской области — принять исчерпывающие меры по противодействию любым угрозам, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — При этом профилактические меры следует усилить, в первую очередь, на избирательных участках, объектах инфраструктуры, предприятиях жизнеобеспечения, в местах отдыха людей".
В Самарской области образован 1751 избирательный участок. Кроме того, будут открыты 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях. При этом на 418 участках из общего количества будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. В целях обеспечения открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении выборов президента России будут работать общественные наблюдатели, а также средства видеонаблюдения.
Участники заседания отметили, что в дни голосования каждый избирательный участок будет находиться под круглосуточной охраной.
"Проведена большая предварительная работа для того, чтобы обеспечить полную безопасность. Сегодня мы подводим итоги. Для того вся работа ведется и сегодняшнее заседание этому посвящено, чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности при участии в голосовании", — отметил губернатор.
Напомним, ранее оценку подготовки к важнейшему политическому событию в стране дал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время рабочей поездки в Самарскую область. "Главная задача — обеспечить комфортные, качественные условия для избирателей, а также доступность, прозрачность, легитимность и безопасность, — подчеркнул полпред. — После обсуждения важных вопросов со всеми участниками процесса подготовки выборов есть основания считать, что в регионе созданы все условия для того, чтобы провести выборы Президента России на должном уровне".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.