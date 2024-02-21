Безопасность на избирательных участках обсудили в Самаре на заседании АТК

Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов, а также главы городов и районов региона. На обсуждение были вынесены вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов президента России. Напомним, голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за эффективную работу по противодействию экстремизму и терроризму. Так, сотрудники ФСБ на территории Самарской области пресекли противоправную деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные, разделяя идеологию и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирии.

"Противодействие терроризму является одной из важнейших задач, которые стоят перед всеми органами власти и правоохранителями, особенно в период проведения специальной военной операции", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время заседания отдельно рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

"В нынешних условиях главная задача органов государственной власти и местного самоуправления Самарской области — принять исчерпывающие меры по противодействию любым угрозам, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — При этом профилактические меры следует усилить, в первую очередь, на избирательных участках, объектах инфраструктуры, предприятиях жизнеобеспечения, в местах отдыха людей".

В Самарской области образован 1751 избирательный участок. Кроме того, будут открыты 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях. При этом на 418 участках из общего количества будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. В целях обеспечения открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении выборов президента России будут работать общественные наблюдатели, а также средства видеонаблюдения.

Участники заседания отметили, что в дни голосования каждый избирательный участок будет находиться под круглосуточной охраной.

"Проведена большая предварительная работа для того, чтобы обеспечить полную безопасность. Сегодня мы подводим итоги. Для того вся работа ведется и сегодняшнее заседание этому посвящено, чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности при участии в голосовании", — отметил губернатор.

Напомним, ранее оценку подготовки к важнейшему политическому событию в стране дал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время рабочей поездки в Самарскую область. "Главная задача — обеспечить комфортные, качественные условия для избирателей, а также доступность, прозрачность, легитимность и безопасность, — подчеркнул полпред. — После обсуждения важных вопросов со всеми участниками процесса подготовки выборов есть основания считать, что в регионе созданы все условия для того, чтобы провести выборы Президента России на должном уровне".