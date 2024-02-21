Адвоката из Тольятти заподозрили в обмане заключенного

В Тольятти в отношении адвоката возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в феврале 2024 г. подозреваемая получила 175 тыс. руб. и должна была помочь добиться УДО отбывающему наказание в колонии мужчине. Однако фактически женщина не имела возможности выполнить обещанное.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..