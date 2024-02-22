В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям

В 2024 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, в Самарской области отремонтируют 16 участков автомобильных дорог, ведущих к более 30 спортивным объектам и учреждениям.

Так, в Самаре обновят маршруты движения к спортивному лагерю "Полет", спорткомплексу "Самарский", спортивной школе олимпийского резерва № 5, детскому футбольному клубу "Луч" и другим объектам. В Тольятти в 2024 году по нацпроекту отремонтируют Лесопарковое шоссе, на всем протяжении которого расположен целый ряд спортивных учреждений, в основном связанных с водными видами спорта.

Также дорожные работы начнутся на 6-ти региональных трассах, ведущих к спортивным учреждениям Самарской области. Благодаря ремонту дорог регионального значения будет обеспечен комфортный и безопасный проезд спортсменов к физкультурно-оздоровительному комплексу в поселке Луначарский Ставропольского района, детско-юношеским спортивным школам в районных центрах Богатое, Пестравка и Большая Глушица.

Учащиеся вышеуказанных спортивных школ занимаются футболом, волейболом, гимнастикой, спортивными танцами, борьбой и другими видами спорта и часто выезжают за пределы своего спортцентра для участия в соревнованиях.

"Мы часто ездим с детьми на соревнования, в том числе в села, до которых добраться по Хрящевскому шоссе намного ближе, чем через Ягодное. Поэтому с надеждой и нетерпением ждем предстоящего ремонта", — отмечает директор физкультурно-оздоровительного комплекса Луначарского Артур Вальтер.

Напомним, в 2024 году начнется капитальный ремонт трассы "Тольятти-Хрящевка" — Луначарский, ведущей в поселок.

Также в 2024–2025 годах запланирован капитальный ремонт региональной автомобильной дороги "Урал" — Жигули — Пионерлагерь в Ставропольском районе. Дорога проходит через село Жигули и является единственным маршрутом движения к клубу конного туризма "Степное поле". Клуб предлагает все виды конного туризма по Самарской Луке, а также готовит к профессиональным соревнованиям по спортивному туризму на конных дисциплинах.

Автомобильная дорога Николаевка — Черновский — Белозерки в Волжском районе, ремонт которой рассчитан на 2023–2024 годы, является самым популярным маршрутом движения спортсменов к одному из филиалов школы "Мужество", расположенной недалеко от поселка Черновский. Основной вид деятельности школы — обучение технике борьбы ДЗЮДО и преподавание сопутствующих дисциплин — акробатики, гимнастики, силовой подготовки и других.

"Школа в поселке Черновский работает как летний оздоровительный лагерь — с мая по сентябрь. Ежемесячно в этот период у нас бывает порядка 600 детей. Дорога через Николаевку и Черновский — один из основных маршрутов движения из Самары в направлении школы. В прошлом году уже начали ремонт этой дороги, и мы довольны качеством проведенных работ", — отмечает директор спортивной школы Юрий Шумилин.