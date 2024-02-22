В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям

В 2024 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, в Самарской области отремонтируют 16 участков автомобильных дорог, ведущих к более 30 спортивным объектам и учреждениям.
Так, в Самаре обновят маршруты движения к спортивному лагерю "Полет", спорткомплексу "Самарский", спортивной школе олимпийского резерва № 5, детскому футбольному клубу "Луч" и другим объектам. В Тольятти в 2024 году по нацпроекту отремонтируют Лесопарковое шоссе, на всем протяжении которого расположен целый ряд спортивных учреждений, в основном связанных с водными видами спорта.
Также дорожные работы начнутся на 6-ти региональных трассах, ведущих к спортивным учреждениям Самарской области. Благодаря ремонту дорог регионального значения будет обеспечен комфортный и безопасный проезд спортсменов к физкультурно-оздоровительному комплексу в поселке Луначарский Ставропольского района, детско-юношеским спортивным школам в районных центрах Богатое, Пестравка и Большая Глушица.
Учащиеся вышеуказанных спортивных школ занимаются футболом, волейболом, гимнастикой, спортивными танцами, борьбой и другими видами спорта и часто выезжают за пределы своего спортцентра для участия в соревнованиях.
"Мы часто ездим с детьми на соревнования, в том числе в села, до которых добраться по Хрящевскому шоссе намного ближе, чем через Ягодное. Поэтому с надеждой и нетерпением ждем предстоящего ремонта", — отмечает директор физкультурно-оздоровительного комплекса Луначарского Артур Вальтер.
Напомним, в 2024 году начнется капитальный ремонт трассы "Тольятти-Хрящевка" — Луначарский, ведущей в поселок.
Также в 2024–2025 годах запланирован капитальный ремонт региональной автомобильной дороги "Урал" — Жигули — Пионерлагерь в Ставропольском районе. Дорога проходит через село Жигули и является единственным маршрутом движения к клубу конного туризма "Степное поле". Клуб предлагает все виды конного туризма по Самарской Луке, а также готовит к профессиональным соревнованиям по спортивному туризму на конных дисциплинах.
Автомобильная дорога Николаевка — Черновский — Белозерки в Волжском районе, ремонт которой рассчитан на 2023–2024 годы, является самым популярным маршрутом движения спортсменов к одному из филиалов школы "Мужество", расположенной недалеко от поселка Черновский. Основной вид деятельности школы — обучение технике борьбы ДЗЮДО и преподавание сопутствующих дисциплин — акробатики, гимнастики, силовой подготовки и других.
"Школа в поселке Черновский работает как летний оздоровительный лагерь — с мая по сентябрь. Ежемесячно в этот период у нас бывает порядка 600 детей. Дорога через Николаевку и Черновский — один из основных маршрутов движения из Самары в направлении школы. В прошлом году уже начали ремонт этой дороги, и мы довольны качеством проведенных работ", — отмечает директор спортивной школы Юрий Шумилин.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?