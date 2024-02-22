В Самарской области поймали курьера, забравшего у обманутой пенсионерки 240 тыс. рублей

В Кошкинском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
14 февраля злоумышленники под видом правоохранителей позвонили 88-летней местной жительнице и убедили, что ее внучка попала в ДТП. Незнакомец уверял, что за деньги сможет помочь родственнице избежать наказания. В результате по инструкции звонившего пенсионерка отдала приехавшему курьеру 240 тыс. рублей. Только после этого она смогла связаться с внучкой и распознать обман.
Вскоре полицейские вышли на след приехавшего за деньгами 20-летнего парня. Он рассказал, что выполнял указания "нанимателя" из социальной сети и полученные деньги перевел на указанные им счета.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..