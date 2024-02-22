На выставке "Россия" прошел зимний Грушинский фестиваль

Стенд Самарской области на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ, сегодня вновь стал центром притяжения. Здесь состоялась презентация зимнего Грушинского фестиваля.

Мини-версию праздника авторской песни, который ежегодно проходит в Самарской области в феврале и традиционно собирает друзей фестиваля в концертных залах города Самары, организовали для гостей выставки. Погрузиться в историю и насладиться искусством бардовской песни смогли сегодня гости нашего стенда.

В 2024 году зимний Грушинский проходит по итогам празднования знакового события — юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля. Он проводится в рамках марафона авторской песни России 2023-2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба.

Ведущей фестиваля на выставке "Россия" была легенда советского и российского телевидения Анна Шатилова. Свои песни исполнили лауреаты и почетные гости Грушинского фестиваля.

Необыкновенная атмосфера, любимая музыка и море незабываемых эмоций, которые царили на стенде — таким запомнился этот праздник авторской песни гостям стенда Самарской области.

За годы своего существования фестиваль объединил множество людей. Каждое лето Самарская область становится фестивальным центром страны. Кроме Грушинского фестиваля здесь также проходят фестиваль авторской песни САМФЕСТ, антифашистский фестиваль "Гитары в строю" и многие другие.

После презентации фестиваля на стенде Самарской области можно не сомневаться в том, что теперь Грушинский посетит еще больше гостей, приехав в гостеприимную Самарскую область.

"Мы очень постарались воссоздать в миниатюре атмосферу фестиваля. Даже если вы там не были, глядя на этот огонь, легко представить, что мы сидим вокруг костра, под звездным небом, наслаждаясь музыкой и дружеским общением", — обратилась к гостям Анна Шатилова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области. Грушинский фестиваль является одной из визитных карточек региона.

Кроме того, в прошлом году во время гала-концерта на Грушинском фестивале родилась идея патриотического фестиваля бардовской песни "Za Победу", который сейчас проходит в Самаре. Также недавно завершился в регионе проходил патриотический фестиваль "Сильная Россия — это мы", он проходил с 18 по 20 февраля. Самарская область сегодня становится всероссийским центром, где музыка объединяет настоящих патриотов из всех регионов России.