Самарчанка, покупавшая подарки на 23 Февраля для коллег, стала жертвой мошенников

Самарские полицейские разыскивают мошенников, обманувших местную жительницу в преддверии праздника. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

28-летняя сотрудница городского предприятия планировала купить подарки коллегам на День защитника Отечества. Она нашла в интернете объявление о продаже партии мужских наборов и заплатила за них более 20 тыс. руб., собранных женской половины коллектива на подарки. При этом ей обещали доставку транспортной компанией после оплаты заказа. Но в итоге никакой доставки так и не случилось, в транспортной компании сказали, что принесенный девушкой документ поддельный.