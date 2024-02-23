Самарчанка, покупавшая подарки на 23 Февраля для коллег, стала жертвой мошенников

Самарские полицейские разыскивают мошенников, обманувших местную жительницу в преддверии праздника. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
28-летняя сотрудница городского предприятия планировала купить подарки коллегам на День защитника Отечества. Она нашла в интернете объявление о продаже партии мужских наборов и заплатила за них более 20 тыс. руб., собранных женской половины коллектива на подарки. При этом ей обещали доставку транспортной компанией после оплаты заказа. Но в итоге никакой доставки так и не случилось, в транспортной компании сказали, что принесенный девушкой документ поддельный.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..