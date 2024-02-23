Тольяттинец украл у работодателя запчасти на 250 тыс. рублей

В Тольятти 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее со склада у индивидуального предпринимателя украли кузовные запчасти на 250 тыс. рублей. Вскоре полицейские выяснили, что к краже может быть причастен один из сотрудников. Когда мужчину задержали, он не отпирался и рассказал, что часть похищенного уже продал.