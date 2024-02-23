Тольяттинец украл у работодателя запчасти на 250 тыс. рублей

В Тольятти 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее со склада у индивидуального предпринимателя украли кузовные запчасти на 250 тыс. рублей. Вскоре полицейские выяснили, что к краже может быть причастен один из сотрудников. Когда мужчину задержали, он не отпирался и рассказал, что часть похищенного уже продал.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..