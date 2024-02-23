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В игровой зоне самарского ТЦ получил травму ребенок Причиной разлива нефти под Самарой стала разгерметизация магистрального нефтепровода Отравление детей произошло в экоотеле "Маяк" Под Тольятти дети отравились хлором, купаясь в бассейне Упавший в речпорту Самары кран находился на ремонте

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В игровой зоне самарского ТЦ получил травму ребенок

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло 22 февраля около 18:00 в батутном центре "Облако" ТЦ Letout. Ребят привезли на развлечение в честь дня рождения одного из детей. Сначала все было нормально, родители готовили угощение, а дети играли. Но затем один из мальчиков прибежал и рассказал, что другой ребенок сильно ударился.

"Наш ребенок получил серьезную травму ноги. Сына увезли на "скорой" в больницу им. Середавина. Была проведена операция под общим наркозом", - сообщила мать пострадавшего мальчика, Татьяна, в социальных сетях.

По ее словам, администратор не предприняла никаких действий по ограждению опасного участка и не принесла извинений. Кроме того, молодая женщина рассказывает, что в полиции сообщили, что это уже не первый подобный инцидент.

Журналисту Волга Ньюс Татьяна также сообщила, что 23 февраля ее опросили правоохранители. Как удалось уточнить редакции в СУ СКР по Самарской области, сейчас организована проверка в рамках ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, это уже не первое происшествие с детьми за последнюю неделю в развлекательных местах. Сейчас следователи также разбираются в ситуации с отравлением детей хлором в экоотеле "Маяк".

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