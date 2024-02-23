В игровой зоне самарского ТЦ получил травму ребенок

ЧП произошло 22 февраля около 18:00 в батутном центре "Облако" ТЦ Letout. Ребят привезли на развлечение в честь дня рождения одного из детей. Сначала все было нормально, родители готовили угощение, а дети играли. Но затем один из мальчиков прибежал и рассказал, что другой ребенок сильно ударился.
"Наш ребенок получил серьезную травму ноги. Сына увезли на "скорой" в больницу им. Середавина. Была проведена операция под общим наркозом", - сообщила мать пострадавшего мальчика, Татьяна, в социальных сетях.
По ее словам, администратор не предприняла никаких действий по ограждению опасного участка и не принесла извинений. Кроме того, молодая женщина рассказывает, что в полиции сообщили, что это уже не первый подобный инцидент.
Журналисту Волга Ньюс Татьяна также сообщила, что 23 февраля ее опросили правоохранители. Как удалось уточнить редакции в СУ СКР по Самарской области, сейчас организована проверка в рамках ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Напомним, это уже не первое происшествие с детьми за последнюю неделю в развлекательных местах. Сейчас следователи также разбираются в ситуации с отравлением детей хлором в экоотеле "Маяк".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!