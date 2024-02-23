Тольяттинка согласилась на снятие порчи в ТЦ и лишилась ювелирных украшений

В Тольятти полицейские разыскивают женщину, совершившую мошенничество. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой обмана стала местная жительница. Злоумышленница подошла к ней в торговом центре и предложила снять порчу. Доверчивая тольяттинка согласилась и отдала свои украшения стоимостью 39 тыс. рублей.

Мошенница попала на записи камер видеонаблюдения ТЦ, и теперь ее разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Приметы подозреваемой: на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, была одета в черно-красную куртку, черные брюки и черные сапоги.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482)-93-46-27, 89674929994 или 102.