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Преступления Происшествия

В Кинель-Черкасском районе мужчина предстанет перед судом за кражу бензопилы

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В одном из сел Кинель-Черкасского района сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода с большим пакетом, который при виде полицейских попытался скрыться.

Сотрудники полиции остановили его и во время проверки документов, выяснили, что он проходит подозреваемым по делу о бытовой краже.

На вопрос, что находится в большом пакете, мужчина не стал скрывать от полицейских правду: в пакете находится бензопила, украденная им из чужого сарая.

Злоумышленник был задержан. В ходе опроса он рассказал, что заметил дом с заметенным подходом и отсутствующим остеклением, зашел во двор, проник в сарай, где и украл бензопилу, положив в найденный там же пакет. Причиненный ущерб владельцу составил 9 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый арестован Кинель-Черкасским районным судом сроком на 2 месяца.

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