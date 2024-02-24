Самарцы в Москве участвуют в суперфинале "Лидеров России"

В субботу, 24 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в программе мероприятий суперфинала пятого конкурса управленцев "Лидеры России", который в эти дни проходит в Москве. Участники, дошедшие до суперфинала, в составе команд проходят оценочные испытания, выполняют задания, которые представляют собой симуляцию реальных управленческих ситуаций, и демонстрируют свои лидерские навыки и профессиональные компетенции.

"Лидеры России" - это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс проводится с 2017 г. по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Всего для участия в пятом сезоне конкурса управленцев поступило почти 159 тысяч заявок из всех субъектов РФ и 89 стран, 4325 - из Самарской области. В суперфинал вышли 302 человека из 63 регионов России и четырех зарубежных государств. Накануне приветственное обращение участникам направил глава государства.

"За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле", - отметил президент в приветственном обращении. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на различные сферы деятельности участников, проект объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны. "Уверен, что вы, нынешние финалисты, достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых известные политики, ученые, губернаторы, главы крупных корпораций, откроет для вас новые профессиональные, творческие горизонты, поможет осуществить намеченные планы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - обратился к будущим лидерам в приветствии глава государства.

В числе наставников конкурса - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, руководители федеральных ведомств, главы ряда субъектов страны. Уже не первый год наставником конкурса "Лидеры России" выступает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Одним из оценочных испытаний в рамках суперфинала послужил кейс наставника, когда команды из представителей разных регионов и разных сфер работали над темой развития малых городов России. С одной из таких команд работал Дмитрий Азаров.

Участник команды москвич Евгений Ярцев, сотрудник головного института Госкорпорации "Роскосмос", отметил конструктивную обратную связь от наставника - губернатора Самарской области: "Наша команда занималась проектом развития небольшого города (30 тысяч человек) по направлению "Умный город". Мы предложили много идей, можно сказать, нафантазировали где-то. Дмитрий Игоревич конструктивно рассмотрел все идеи (у него колоссальный опыт развития разных территорий), сразу указал на некоторые ошибки, внес свои идеи. Мы были вдохновлены".

"Я очень рад тому, как команда поработала над предложенным проектом, это развитие малого города. Были и идеи, которые нам пришлось вместе приземлить и поговорить о том, насколько они реализуемы на данной территории и востребованы. Но хочу сказать, что уровень проработки вопроса был очень хорошим. Вне зависимости от того, в какой сфере работают участники этой команды, каждый постарался внести свой вклад в общий проект. Я увидел и уважение друг к другу, и партнерство, и командную работу, несмотря на то, что, в общем, все они между собой еще и соревнуются. Это было очень приятно увидеть, это еще раз говорит об очень высоком уровне участников суперфинала "Лидеров России", - прокомментировал губернатор.

Как отметил Игорь Левитин, опыт, которым руководители регионов напрямую делятся с конкурсантами, будет им очень полезен и пригодится в дальнейшем.

Губернатор также провел отдельную встречу с делегацией Самарской области. В суперфинале от региона участвуют 10 представителей различных сфер деятельности, в том числе муниципальной службы, бизнеса, науки, IT. На встрече Дмитрий Азаров обсудил с участниками их проекты, в том числе связанные с развитием туризма на территории региона.

Руководитель области подчеркнул, что одним из главных преимуществ для конкурсантов служит возможность познакомиться с людьми, с которыми можно командно решать задачи в разных сферах, запускать новые проекты.

Глава региона рассказал, что в области поддерживается высокий интерес к этому конкурсу. "Большое количество жителей Самарской области понимает, что Россия - страна возможностей, и все больше людей участвует в конкурсе. В этом году из Самарской области было подано свыше 4300 заявок. Это наибольшее количество заявок, если брать Приволжский федеральный округ. И мы с количеством людей, которые приняли участие, заявившись, вошли в пятерку лучших регионов страны. В этом году в суперфинале 10 представителей региона, это замечательный результат", - оценил Дмитрий Азаров. В Самарской области создан специальный ресурсный центр, нацеленный на работу с участниками конкурса, специалисты помогают подготовиться к конкурсным испытаниям, в том числе психологически. К примеру, один из сегодняшних участников самарской делегации пробовал свои силы в конкурсе четыре раза, и только в этот раз ему удалось дойти до суперфинала.

Также губернатор рассказал о том, как выстроена работа с сообществом участников "Лидеров России" в области: "Мы стараемся, чтобы сообщество участников конкурса на территории региона не терялось, привлекаем их в том числе к разработке новых решений". Дмитрий Азаров привел в пример участие конкурсантов ранее в выработке идей по поддержке бизнеса в период пандемии, их участие в развитии системы образования, здравоохранения, закреплении молодых кадров. "Мы очень внимательно относимся к предложениям настоящих профессионалов, лидеров России", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что быть наставником конкурса - для него большая честь.

"Я с удовольствием участвую во всех конкурсных мероприятиях, когда приглашают, и, конечно, нахожу время для того, чтобы поработать с теми лидерами России, которые меня в качестве наставника выбирают", - отметил он.

Кирилл Саяпин, участник самарской команды, поделился впечатлением от конкурса: "Впервые участвую в конкурсе. Горжусь собой, что прошел, горжусь командами, с которыми работал, для меня это большой этап и точка роста. Наши самарские ребята - очень сильные командные игроки, это определяющий фактор успеха". Он выразил благодарность Дмитрию Азарову за поддержку участников из Самарской области.