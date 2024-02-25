Гандбольная "Лада" одержала победу над "Кубанью"

В своем пятом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Тольятти "Лада" обыграла "Кубань" из Краснодара — 30:26 (16:14).

По ходу первого круга второй стадии сезона этим соперникам до очной встречи никак не удавалось прервать свои безвыигрышные серии. Тольяттинкам лишь в предыдущем туре посчастливилось разжиться в Астрахани долгожданным очком — за ничью. Победный голод мотивировал обоих оппонентов в равной степени на запредельный настрой.

Но поначалу аргументы менее успешного Краснодара, замыкающего шестерку сильнейших, выглядели более весомо. Гости уверенно взяли с места в карьер, тогда как "Ладе" потребовалось время (и довольно много!), чтобы запустить свой движок на полную мощь. Пока она наращивала обороты до нужных параметров, "Кубань" на 12-й минуте нарастила перевес до четырех мячей и вплоть до 17-й эту фору сохраняла (6:10). Причем два последних гола из своего первого десятка желто-зеленые нам отгрузили, играя в меньшинстве со сменой вратаря на полевого игрока.

Иными словами, гости себя чувствовали до поры до времени как рыбы в комфортной среде. У них получалось многое, если не всё. У "Лады" же дела шли с ощутимыми изъянами, начиная с "поста номер один". Скажем больше: достижения вратарской линии продолжали оставаться на нулевой отметке даже когда на других участках поля наши постепенно навели порядок, захватили инициативу и на 21-й минуте увенчали погоню успехом (10:10). Лишь через полторы минуты после этого на баланс волжских "стражниц" был записан первый в матче сэйв! Юлия Кунцевич его на себя оформила, пробыв до этого почти полтайма на скамейке запасных, куда отправилась с дебютным показателем "ноль из шести". Зато к перерыву на ней значились уже три полновесных "спасения". И они внесли существенную лепту в достижение отрыва "Лады" величиной в два мяча.

Могло быть больше, но голкиперы южанок тоже усердно доказывали, что они не зря едят свой хлеб. Их "номер один" — Регина Якупова — на самом финише тайма в ответ на нейтрализованную Кунцевич "воздушку" от Яны Савиновой выиграла ближний бой у Валентины Рахмаевой, и этой эффектной концовкой первая половина поединка была завершена. Во второй зубастая "Кубань" упорствовала столь же яростно и непоколебимо. До 43-й минуты соперниц разделял всего лишь мяч (22:21), хотя до этого неоднократно "Лада" убегала вперед на "плюс 3". И даже канонада из пяти безответных "выстрелов" тольяттинок в течение последующих десяти минут не разрушили в гостях желание продолжить борьбу. Тремя голами кряду Ольга Фомина, которой, как и Савиновой, присудили приз лучшей по итогам этого матча, сделала счет в нашу пользу 27:21 за восемь без малого минут до конца!

Что воскресило интригу, которая еще жила едва-едва? На этом вопросе наш наставник Дмитрий Тихон сам заострил на послематчевой пресс-конференции внимание СМИ. Меньше чем за две минуты в ворота его подопечных прилетели подряд три мяча. В обратную же сторону по причинам, требующим обстоятельного разбирательства, не организовалось ничего, что создало нервоз. Причем третий гол в нашу бесхозную "рамку", которую тольяттинки принялись систематически оставлять пустой в пользу седьмого полевого игрока, отправила Якупова броском от ворот до ворот. Счет за 6.08 до конца стал 27:24 и уже практически отпетая кончина надежд Краснодара опять на глазах ожила! Затяжная атака волжанок длилась после этого больше минуты и была наполнена двумя нашими тайм-аутами. До броска никак не доходило, хотя арбитры поднятыми вверх руками в каждую секунду готовились ее прервать.

"Кубань" в итоге оттеснила "Ладу" к правой бровке вдалеке от "рамки", откуда Елизавета Малашенко после очередного свистка все же изловчилась мощно "выстрелить" и ювелирно уложила "снаряд" в дальний нижний угол ворот! В ответ у раздосадованных южанок в их атаке случилась неопрятность с передачей, приведшая к потере мяча. А волжанки, в свою очередь, смастерили продолжительную распасовку с четким выводом на этот раз Ирины Никитиной на огневой рубеж. И та фирменным броском с опоры классно поразила цель (29:24). Гости по инерции предприняли попытку проатаковать без промедления. Ева Гакаме выросла никем не опекаемая с глазу на глаз с Кунцевич, но мяч попал в стойку ворот, и последние сомнения в исходе дуэли отпали сами собой.