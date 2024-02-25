Пьяный мужчина нанес ножевое ранение соседу за замечание о шуме

В полицию Тольятти из больницы поступило сообщение о пациенте с ножевым ранением.

Полицейские выяснили, что мужчина сделал замечание своему пьяному соседу, который сильно шумел, на просьбу оппонент отреагировал агрессивно и нанес ему удар ножом. Эксперт квалифицировал ранение как легкий вред здоровью.

Полицейский задержал злоумышленника по месту жительства. В ходе опроса задержанный вину признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями. В отношении ранее судимого за имущественные преступления 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.