Пьяный мужчина нанес ножевое ранение соседу за замечание о шуме

В полицию Тольятти из больницы поступило сообщение о пациенте с ножевым ранением.
Полицейские выяснили, что мужчина сделал замечание своему пьяному соседу, который сильно шумел, на просьбу оппонент отреагировал агрессивно и нанес ему удар ножом. Эксперт квалифицировал ранение как легкий вред здоровью.
Полицейский задержал злоумышленника по месту жительства. В ходе опроса задержанный вину признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями. В отношении ранее судимого за имущественные преступления 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..