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Преступления Происшествия

ФСБ задержала директора АНО дополнительного образования Светлану Филатову

САРАНСК. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ по Республике Мордовия совместно с полицейскими задержали директора АНО дополнительного профессионального образования "Право" Светлану Филатову.

"Светлану Филатову арестовали 22 февраля на два месяца, то есть до 20 апреля включительно", - сообщили журналисту Волга Ньюс в Ленинском районном суде Саранска.
По информации источников Волга Ньюс в Республике Мордовия, Филатовой вменили часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Конкретнее - ей вменяют нанесение ущерба Минэкономразвития Мордовии путем использования заведомо подложных документов на 532 тыс. рублей. 
По версии следствия, в 2020 г. Филатова в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" заключила контракт на оказание образовательных услуг. Она обязалась обучить 50 предпринимателей за 950 тысяч. Правоохранители считают, что Филатова даже наняла преподавателей, но исполнила обязательства менее чем на половину. Ей грозит лишение свободы.
Большая часть контрактов Филатовой все же связана с работой в Самарской области. Всего у АНО дополнительного профессионального образования "Право" 280 госконтрактов на 16 млн рублей. Значительная часть контрактов касается учреждений медицинской сферы. Последний, от 12 февраля 2024 года, - с ФГКУ "Волжский СЦ МЧС России". 26 января был заключен контракт с 15-й поликлиникой Промышленного района Самары, 4 декабря 2023 года - с ФГКУ "Ласточка" (занимается хранением и складированием грузов), 15 мая 2023 года - с ГБУ Самарской области "Цифровой регион" и так далее. Филатова также является генеральным директором ООО НТЦ "Право". Эта организация занимается услугами по проведению замеров на источники промышленных выбросов в атмосферу, преимущественно - тоже для медицинских организаций. С 2012 до 2020 гг. Филатова числилась директором ООО "РЦ ОгнеЗащита". Часть деятельности она вела под фамилией Савкина.

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