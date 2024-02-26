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Экономика и бизнес

Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития Самарской области вновь принимает заявки на комплексные услуги по разным запросам предпринимателей. Этот формат поддержки ежегодно демонстрирует свою популярность и востребованность. Профильные специалисты и тренеры с подтвержденным профессиональным уровнем помогают предпринимателям решать важные вопросы: настраивать бизнес-процессы, осваивать новые рынки, масштабироваться. Комплексные услуги оказываются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Большое внимание уделяется формированию комфортного делового и предпринимательского климата в Самарской области. Такую задачу ставит перед областным минэкономразвития Губернатор Дмитрий Азаров. Так в регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где можно получить всю необходимую информацию о действующих инструментах и получить широкий перечень услуг для развития своего дела.
"Мы не только расширяем линейку мер поддержки предпринимателей, но и делаем все, чтобы добиться максимальной эффективности наших услуг в предельно короткие сроки. Сегодня время является самым ценным ресурсом, и очень важно сокращать путь от поставленной задачи до полученного результата. Приглашаем предпринимателей региона активно использовать возможности, созданные для роста и развития их проектов", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждая комплексная услуга — это блок из тренингов и консультаций по выбранному приоритетному направлению. Услуги адаптированы и доступны, в том числе для начинающего бизнеса (до года). Они проходят в удобном гибридном онлайн-офлайн формате.

По завершении некоторых выдаются удостоверения и сертификаты в зависимости от выбранного направления: подтверждающие обучение по пожарной безопасности, экологической безопасности, бережливому производству.

Подать заявку можно уже сейчас по ссылке. Число получателей по каждой из комплексных услуг ограничено.

Узнать подробности и получить консультацию по действующим инструментам поддержки можно в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

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