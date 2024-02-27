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Время — метрополитена: "Нам очень нужно метро!"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заметенные дороги, часовые ожидания на остановках и как следствие переполненные автобусы и вагоны трамваев, срыв исполнения муниципальных контрактов по перевозке пассажиров и одновременно рост пассажиропотока в метро — Волга Ньюс подвел предварительные итоги работы общественного транспорта Самары в условиях уходящей зимы.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

По данным Приволжского УГМС, в среднем сумма осадков по области только в январе составила 58–74 мм, или 141–187% нормы. Богатый на снег и метель сезон 2023/2024 значительно осложнял движение на дорогах региона и Самары, которая не раз вставала в 10-балльных пробках. А показатели в 8–9 баллов уже стали привычными условиями жизни.

Ситуацию усугублял не только снег и его несвоевременная уборка, но и вывод из строя единиц наземного общественного транспорта. По результатам проверки прокуратура возбудила 45 административных дел в отношении директоров перевозчиков, в том числе МП "ТТУ" и ООО "СамараАвтоГаз". Транспортные предприятия вывели на линии дополнительные единицы. Однако ни борьба со снегом, ни дополнительные автобусы и трамваи существенно не меняют положение дел на дорогах.

Вместе с тем с каждым годом растет число пользователей метро. По данным МП "Самарский метрополитен", в 2022 г. показатель пассажиропотока в зимний период (в условиях снегопада) увеличился на 6,83%, а в минувшем году — на 8,57% по сравнению с периодом без снегопада. Рост относительно 2022 г. составил 1,74%.

Корреспонденты Волга Ньюс спустились в метро, чтобы выяснить мнение горожан, передвигающихся под землей.

© РИА Новости / Юрий Стрелец

Марина Соловьёва, работник АО "Металлист-Самара":

— Я езжу на метро каждый день с Советской станции до "Спортивной" на работу. Это очень удобный вид транспорта: здесь меньше людей, да и не нужно ждать свой автобус на морозе по полчаса. Тем более что я доезжаю сразу до своего места назначения. Особенно удобно было ездить на метро во время снегопадов, потому что поезд всегда приезжает вовремя.

Татьяна Левина, студентка Самарского государственного медицинского университета:

— Сейчас я часто езжу на метро, с Московской станции до "Советской". Хотя у меня есть возможность ездить на 34 или 41-м автобусе — там душно и всегда забито. До метро иду десять минут, но мне их не жалко: все равно доезжаю намного быстрее, чем на наземном транспорте. В Самаре нужно расширять метрополитен! Было бы очень удобно, если существовала станция в Южном городе, ведь даже на машине ехать туда довольно долго. Я думаю, что метро могло бы решить проблему вечных пробок на Южном мосту.

Анна Юрина:

— Метро всегда выручает! Езжу на автобусе только в крайнем случае: наземный транспорт забит битком. А на метро очень удобно: нет ни пробок, ни толкучки, поезд приходит и в метель, и в ливень. Я очень жду открытия Театральной станции, а еще было бы здорово, если построили станцию до железнодорожного вокзала.

Корреспонденты Волга Ньюс поинтересовались мнением жителей Самарской области, которые живут далеко от метрополитена. Они также подчеркивают острую необходимость в решении транспортного сообщения пригородов с центром Самары.

Татьяна Васильева, житель пос. Курумоч, Самарская область:

— Несмотря на относительную близость к Самаре, выбираться отсюда нам очень неудобно, особенно в снегопад и метель. Хотя поселок большой и много односельчан каждый день ездят на работу и учебу в город. Основной вид транспорта — автомобили и автобусы, как результат — мы регулярно вынуждены терять время в маятниковых и "дачных" пробках на въезд и на выезд из Самары.

© РИА Новости / Максим Блинов

Ситуацию с транспортом для Курумоча и близлежащих населенных пунктов могло бы улучшить развитие городского метро в сочетании с пригородным железнодорожным сообщением. Например, от ж/д станции Курумоч до ж/д вокзала в Самаре с пересадкой на метро по городу. Или до ж/д станции Безымянка с пересадкой на метро по городу. Или еще есть вариант с перехватывающей парковкой/станцией автобуса на въезде в город с пересадкой на метро.

Вариантов много и хочется, чтобы наш областной минтранс и дептранс Самары думали об удобстве передвижения жителей пригородных районов, тем более что город растет, и такие проблемы, как у нас, испытывают практически все окраины.

Кристина Заряева, житель микрорайона Южный город:

— Нам очень нужно метро! В микрорайоне вообще нет прямого транспорта в Старый город: например, один 108-й электробус и всего четыре рейса и только из ЮГ-1. Только если ехать с пересадкой через Кряж. В сторону центра только одна 141-я маршрутка, они вечно переполненные, никто не может уехать. А теперь представьте, как мы тут чувствуем себя в снегопады? Как аппендикс отрезанный. Хотя нам обещают уже 10 лет воздушное метро от железнодорожного вокзала.

Выручает ли метро во время снегопада?

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