Атлет из Новокуйбышевска привез бронзу с чемпионата России

Спортсмен из Новокуйбышевска Александр Юрченко занял третье место в чемпионате России по легкой атлетике в помещении 2024 года.

Александр участвовал в дисциплине "Тройной прыжок". С результатом 16 метров 30 сантиметров он занял третье место.

"Крайне непростой получился старт и единственный в сезоне! Рад, что отпахал все шесть попыток и наконец-то поймал ощущение борьбы и азарта, чего так не хватало последние пару лет. Есть над чем трудиться, неделя полного отдыха и подготовка к важнейшему сезону 2024 года! - написал на своей странице спортсмен.