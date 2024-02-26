В Самарской области завершилась надвижка моста через Волгу

В понедельник, 26 февраля, завершена надвижка последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Строительство новой трассы и моста через Волгу в Самарской области стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина. Еще в 2018 г. в ходе визита главы государства в самарский регион с предложением о строительстве выступил губернатор Дмитрий Азаров. Президент предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию РФ. Позднее глава государства дважды отмечал важность проекта в ходе Петербургского экономического форума.

"Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа - Западный Китай", - подчеркивал Владимир Путин.

С завершением важнейшего этапа строительства моста коллектив АО "Дороги и Мосты" поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Вместе с жителями Ставропольского и Шигонского районов, а также Тольятти и Жигулевска глава региона осмотрел мостовой переход. Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста "встретились". В честь этого знакового события на площадке строительства был поднят флаг Российской Федерации.

"Сегодня действительно завершен важнейший этап строительства мостового перехода через Волгу: на территории Самарской области правый и левый берег соединены еще одним мостом. Сейчас идет масштабное строительство мостов и важнейших объектов инфраструктуры по всей территории Российской Федерации. Но для нас и этот мост принципиально важен. И я очень рад тому, что он десятилетия будет служить людям - жителям Самарской области, нашей великой России, - уверен губернатор. - Я благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и строительство мостового перехода ведется в соответствии с ранее установленным планом. Я искренне благодарю правительство Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Министерство строительства и Министерство транспорта, которые активно помогали нам в решении этой задачи на всех этапах. Без такой командной работы это не было бы возможно. И сегодня, 26 февраля, вряд ли мы бы достигли этой точки - соединения правого и левого берега мостовым переходом. Поздравляю всех жителей Самарской области с этим знаменательным событием", - сказал Дмитрий Азаров.

Постоянную поддержку проекту оказывает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Обход Тольятти, который строится по поручению президента, - стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и, как часть международного маршрута Европа - Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай, поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Стоит отметить, что данный проект служит хорошим примером государственно-частного партнерства и использования сразу нескольких инструментов регионального развития. Так, в строительстве используются средства инвестора, инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Новая дорога, в том числе искусственные сооружения, строится хорошими темпами. На мосту через Волгу завершен один из главных этапов - надвижка пролетов правой и левой частей моста", - сказал Марат Хуснуллин.

О ходе работ доложил главе региона управляющий проектом "Тольятти" АО "ДиМ" Дмитрий Кондаков. "Мы выходим на финишную прямую, идем точно в графике работ. Пролетные строения левого и правого берега надвинуты, все 48 тысяч тонн. Впереди опускание их на опорные части, а затем - гидроизоляция, устройство асфальтобетонного покрытия, чтобы в этом году открыть по мосту движение. В строительстве были заняты четыре филиала АО "Дороги и Мосты" - мостоотряды 1, 46, 114 и 41, все работали очень слаженно и с высоким качеством", - рассказал он.

При строительстве моста через Волгу использовали те же понтоны, что и при возведении Крымского - на них перевозили арки, а сейчас эти плавсредства служат опорой для кранов. "Видно преемственность мостов - Крымского и Самарского", - отметил Дмитрий Азаров. "На самом деле при возведении объекта мы применили много технологий, которые использовали при строительстве Крымского", - рассказал Дмитрий Кондаков. "Глубины здесь достигают 35 метров, поэтому пришлось специальные решения отрабатывать. Уникальный опыт, полученный здесь, можно тиражировать по всей стране при строительстве других объектов", - заметил губернатор.

Завершения строительства моста жители Самарской области ждут с нетерпением. Открытия скоростной трассы позволит снизить нагрузку на Жигулевскую ГЭС и избавиться от многочасовых пробок на этом направлении.

"Хочу сказать огромные слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку возведения этого грандиозного моста. Спасибо правительству Российской Федерации. Этот мост соединит Восток и Запад, откроются огромные возможности и для развития промышленности, сельского хозяйства, и просто для людей. И еще хочется сказать большое спасибо нашему губернатору и правительству Самарской области за то, что воплотили этот проект в жизнь. Этот мост грандиозный не только в своем физическом воплощении, но и в политическом, экономическом, логистическом значении. Хочется сказать большое спасибо строителям этого моста, потому что их руками построено это величие. Эта дорога будет проходить через сердце России до Москвы", - обратились пенсионерка из села Ягодное Лидия Шепелева.

Жительница п. Приморский Татьяна Шепилова рассказала губернатору, что в ее поселке проживает 98-летняя бабушка Екатерина Федоровна Чернова, которая еще до Великой Отечественной войны ходила пешком из с. Новодевичье в совхоз им. Степана Разина. "И когда она узнала, что будет строиться новая дорога, - не поверила. Сегодня я ей позвонила и рассказала про мост, она просила передать вам, Дмитрий Игоревич, большое спасибо, и спасибо президенту за это решение", - поделилась женщина.

Не менее важно открытие движения и для предприятий, которые работают на территории Самарской и соседних областей. Это позволит существенно сократить транспортное плечо и быстрее доставлять грузы.

На строительстве объекта протяженностью 3750 м задействовано 750 человек, 220 единиц техники, 18 плавсредств. На мосту расположатся четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" - самый крупный в России проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.