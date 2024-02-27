Самарец установил приложение и потерял 2,5 млн рублей

Житель Самары, работающий на одном из ведущих предприятий региона, поверил звонившему "сотруднику правоохранительных органов", который сообщил, что с банковским счетом самарца произошли мошеннические действия.
Незнакомец предложил мужчине защитить денежные средства от мошенников, установив на мобильный телефон приложение удаленного доступа. Самарец перешел по ссылке, которую прислал собеседник и установил на телефон приложение. После этого с его счета списалось почти 2,5 млн рублей.
Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..