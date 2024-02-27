Самарец установил приложение и потерял 2,5 млн рублей

Житель Самары, работающий на одном из ведущих предприятий региона, поверил звонившему "сотруднику правоохранительных органов", который сообщил, что с банковским счетом самарца произошли мошеннические действия.

Незнакомец предложил мужчине защитить денежные средства от мошенников, установив на мобильный телефон приложение удаленного доступа. Самарец перешел по ссылке, которую прислал собеседник и установил на телефон приложение. После этого с его счета списалось почти 2,5 млн рублей.

Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.