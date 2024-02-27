"Лада Ижевск" приступил к тестовой сборке пассажирских Lada Largus

Автозавод "Лада Ижевск" продолжает выпуск опытной партии Lada Largus. В дополнение к пассажирским фургонам, сборка которых началась на прошлой неделе, в тестовое производство поступили пассажирские версии Largus.
Напомним, всего до мая 2024 г. планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства, а также будет проведено обучение персонала.
Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов: "Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах".
"Что касается еще одной ижевской модели - первого российского высоко-локализованного электромобиля e-Largus, - то мы подтверждаем планы по его постановке на конвейер в III квартале 2024 года. Однако объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации. Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений президента России", - отдельно подчеркнул Максим Соколов.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы