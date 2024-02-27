В Самаре мужчину обвиняют в неуплате 2,2 млн руб. таможенных платежей

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело о неуплате уплаты таможенных платежей на 2,2 млн рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Обвиняемый — житель Калмыкии. По версии правоохранителей, с марта 2022 г. мужчина ввозил в РФ цифровую технику для продажи — всего 690 мобильных телефонов, планшетов и комплектующих для компьютеров. При этом в таможенных декларациях он указывал, что товар предназначен для личного пользования и в результате "сэкономил" на таможенных платежах более 2,2 млн рублей.