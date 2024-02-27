В Тольятти разыскивают парочку любителей чужих банковских карт

Полицейские в Тольятти разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая - местная жительница - потеряла свою банковскую карту, а потом выяснилось, что ею кто-то расплатился в продуктовом магазине. По записям камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что кражу могли совершить мужчина и женщина. Теперь их разыскивают.
Приметы подозреваемых:
- мужчина на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, был одет в черную кепку, черную куртку с капюшоном с надписью слева на груди, черные штаны.
- женщина на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, была одета в черную шапку, черную куртку с капюшоном и черные штаны.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482)-93-46-27, 89674929994 или 102.
Последние комментарии
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..