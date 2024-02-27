В Тольятти разыскивают парочку любителей чужих банковских карт

Полицейские в Тольятти разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая - местная жительница - потеряла свою банковскую карту, а потом выяснилось, что ею кто-то расплатился в продуктовом магазине. По записям камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что кражу могли совершить мужчина и женщина. Теперь их разыскивают.

Приметы подозреваемых:

- мужчина на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, был одет в черную кепку, черную куртку с капюшоном с надписью слева на груди, черные штаны.

- женщина на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, была одета в черную шапку, черную куртку с капюшоном и черные штаны.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482)-93-46-27, 89674929994 или 102.