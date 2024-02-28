Новый бассейн в Куйбышевском районе откроется весной

Новый бассейн в Куйбышевском районе Самары планируют открыть через один-два месяца, а на этой неделе его уже опробовали первые посетители. Здесь для всех желающих мастер-класс провел 9-кратный чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира, самарский пловец Александр Кудашев.

Урок плавания от мастера

"Перед тем как открыть бассейн для посещения граждан, мы проводим тестовые мероприятия, то есть вот такой мастер-класс, чтобы проверить, как работают все службы", — пояснил заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.

Началось занятие с небольшого инструктажа и разминки. Из всех присутствующих не умела плавать только одна девушка, и ей подобрали индивидуальную программу. Остальные старательно повторяли упражнения за Александром Кудашевым, попробовали плавать и брасом, и кролем. Узнали тонкости работы руками, ногами и правильном дыхании во время плавания. И, конечно, получили заряд бодрости и позитива.

"Такой бассейн отлично подходит для спортсменов, — считает Александр Кудашев. — Здесь можно отрабатывать повороты, что очень важно. Моя основная дистанция "200 метров баттерфляем" (именно на ней он выиграл "бронзу" чемпионата мира в 2013 году — прим. Волга Ньюс) включает три поворота. Если их хорошо отработать, то можно выиграть на этом время у соперника во время соревнований. Также обращу внимание на "тумбочки": здесь пловцам можно отрабатывать старты. Я уверен, что и для любителей бассейн будет тоже хорош".

А бассейн глубокий!

Журналиста "ВН" в бассейне удивили две вещи: во-первых, запаха хлорки или чего-то подобного не было вообще, что очень приятно, во-вторых, все шесть дорожек бассейна не предназначены для того, чтобы можно было просто постоять в воде: наименьшая глубина 185 см, а наибольшая — 205 см. Однако, несмотря на это, предполагается, что в нем будут заниматься и дети. С тренером, конечно.

"Проект этого бассейна стандартный, он реализован уже во многих других городах. Он не имеет чащи для подготовительного плавания, для совсем маленьких детей. Это не является обязательным условиям. Но все желающие дети здесь смогут заниматься с опытными тренерами, которые знают, как подготовить ребенка к воде и обучить его плаванию", — уверен Сергей Четвериков.

Когда открытие?

Бассейн в Куйбышевском районе был построен в конце 2023 г. практически на том же месте, где был старый. С тех пор жители района очень ждут его открытия.

Когда же оно случится, рассказал Сергей Четвериков: "Мы получаем много обращений с вопросом о дате открытия. Поверьте, мы сами с нетерпением ждем этого момента. После завершения строительства нужно было получить паспорт безопасности, разрешения Роспотребнадзора. Все это мы уже сделали. Теперь нам необходимо апробировать систему контроля доступа населения, проверить безопасность, установить системы видеонаблюдения (это обязательное требование сейчас для всех новых объектов), проработать абонементную систему, нанять весь необходимый персонал. Стараемся сделать все максимально быстро и качественно, чтобы открыть бассейн для жителей этой весной".

Единовременная пропуская способность бассейна — 48 человек. "Здесь будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва, набор в которую организуют именно из детей, проживающих в Куйбышевском районе, — пояснил Сергей Четвериков. — Также мы планируем тут проводить официальные муниципальные соревнования по плаванию. Для жителей города и района организуем посещение по абонементам, а для социальных категорий граждан будут предусмотрены льготы".

Кроме бассейна, в спорткомплексе еще есть спортивные залы, которые по сути уже готовы к эксплуатации.