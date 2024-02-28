АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta с автоматической трансмиссией

АвтоВАЗ объявил о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом - модернизированным мотором 1.8EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией.

Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta. Для установки АТ были модернизированы различные системы автомобиля (топливная, тормозная), появилась новая опора силового агрегата.

Планируется, что АТ будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

О ценах, комплектациях и сроках начала продаж будет объявлено дополнительно.