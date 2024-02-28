Ударил ножом в подъезде: тольяттинца заподозрили в убийстве соседки

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 26 февраля 2024 г., будучи пьяным, мужчина в подъезде ударил ножом в живот свою 68-летнюю соседку. От ранения женщина скончалась на месте.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..