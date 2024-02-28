Ударил ножом в подъезде: тольяттинца заподозрили в убийстве соседки

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.