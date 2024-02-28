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Преступления Происшествия

Самарского пенсионера обманула "липовая" внучка

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадал 85-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионеру позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала, что якобы устроила ДТП и теперь должна заплатить потерпевшему, чтобы избежать уголовного дела. Самарец поверил и отдал приехавшему от "внучки" курьеру 100 тыс. рублей. И лишь потом выяснилось, что родственница оказалась фальшивой.

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