Самарского пенсионера обманула "липовая" внучка

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадал 85-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пенсионеру позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала, что якобы устроила ДТП и теперь должна заплатить потерпевшему, чтобы избежать уголовного дела. Самарец поверил и отдал приехавшему от "внучки" курьеру 100 тыс. рублей. И лишь потом выяснилось, что родственница оказалась фальшивой.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..