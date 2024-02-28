Жительница Тольятти взломала магазин, чтобы добраться до алкоголя

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Тольяттинские полицейские задержали по подозрению в краже 23-летнюю местную жительницу, уже имевшую судимости. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области