Жительница Тольятти взломала магазин, чтобы добраться до алкоголя

Тольяттинские полицейские задержали по подозрению в краже 23-летнюю местную жительницу, уже имевшую судимости. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в начале января она взломала входную дверь супермаркета, проникла внутрь магазина и похитила алкоголь. Ущерб составил 15 тыс. рублей.
Полицейские вычислили подозреваемую по отпечаткам пальцев, найденным на месте преступления.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..